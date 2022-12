- To medlemmer af IS foretog et overraskelsesangreb her til morgen for at hævne muslimske fanger og jihadisters pårørende i den kurdisk administrerede Al-Hol lejr, siger gruppen i en erklæring på Telegram.

I juni 2014 udråbte Islamisk Stat (IS) sit såkaldte kalifat i dele af Syrien og Irak efter kampe mod oprørsgrupper og den syriske hær.

I marts 2019 erklærede de syriske styrker en ”100 procent territorial sejr” over IS. Der findes dog i dag fortsat tusindvis af mennesker, som sympatiserer med eller sværger troskab til det mere decentrale IS.