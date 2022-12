22/12/2022 KL. 09:00

Netanyahu danner en ny regering med ekstreme højrefløjspolitikere som topministre

Allerede inden indsættelsen af Netanyahus nye regering i Israel beskyldes han for at underminere demokratiet ved at give topministerier til homofobiske og anti-arabiske politikere med planer om at øge den politiske kontrol over domstolene.