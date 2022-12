Netanyahu har sikret aftale om ny regering i Israel

Ben-Gvir bliver landets sikkerhedsminister med ansvar for politiet, mens lederen for Det Religiøse Zionistparti, Bezalel Smotrich, får kontrol med planlægningen af Vestbredden. Det åbner døren for partiets magt til at udvide israelske bosættelser.

Den nye regering, som Netanyahu skal præsentere inden for en uge, træder til efter et år med øget uro på Vestbredden. Her er mere end 150 palæstinensere og 20 israelere blevet dræbt.

Regeringsaftalen landede minutter før midnat israelsk tid, som var deadline for udformningen af ny regering. Den deadline var sat af præsident Isaac Herzog.

En talsperson for præsidenten bekræfter, at Netanyahus erklæring er modtaget.