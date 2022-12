Iransk skuespiller kendt fra oscarvinder er blevet anholdt

En fremtrædende iransk skuespiller, den 38-årige Taraneh Alidoosti, er lørdag blevet anholdt, efter at hun har støttet protesterne i Iran.

Det skriver flere iranske medier.

Taraneh Alidoosti er angiveligt blevet anklaget for at ”publicere falsk og forvrænget indhold og for at opildne til kaos”.

Som skuespiller er hun nok bedst kendt for sin hovedrolle i filmen ”Sælgeren” fra 2016. Filmen, der er instrueret af iranske Asghar Farhadi, vandt en Oscar i kategorien Bedste ikke-engelsksprogede film.