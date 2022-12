Spillerforening råber op: Iraner risikerer henrettelse

En iransk fodboldspiller risikerer at blive henrettet.

Det advarer Den Internationale Spillerforeningen (Fifpro) om på Twitter mandag aften.

- Fifpro er chokeret og forfærdet over meldinger om, at den professionelle fodboldspiller Amir Nasr-Azadani står foran henrettelse i Iran efter at have kæmpet for kvinders rettigheder og basal frihed i sit land.