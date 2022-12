EU-lande ventes mandag at vedtage sanktioner mod Iran

I modsætning til sanktionerne mod Rusland ventes sanktionerne mod Iran alene at omfatte personer og juridiske enheder. Der vil ikke være tale om at ramme specifikke sektorer eller eksempelvis eksport af vigtig teknologi, som EU-landene har indført over for Rusland.

I stedet ventes EU-landene at gå efter personer og måske juridiske enheder, der kan knyttes til undertrykkelsen af demonstrationerne i landet eller til eksport af våben til Rusland.

Dermed vil EU-landene øge presset på Iran, der i de seneste dage har hængt to mænd i forbindelse med demonstrationerne i kølvandet på 22-årige Mahsa Aminis død 16. september.

De to mænd er dømt for at stikke sikkerhedsvagter med kniv. Menneskerettighedsgrupper har dog ifølge Reuters anklaget Iran for at torturere den ene af mændene og tvinge ham til at erkende sig skyldig.