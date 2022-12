- Det ligner mere et forsøg fra regimets side på at stryge befolkningen med hårene.

- Jeg tror ikke, befolkningen køber det, for de vil have påklædningsfrihed og andre former for frihed. Så jeg ser ikke, at det vil have den store effekt på befolkningens protester.

Moralpolitiet blev etableret under den tidligere præsident Mahmoud Ahmadinejad og har patruljeret gaderne i Iran siden 2006.

Moralpolitiet er omstridt og har været kritiseret på grund af dets metoder.

I september døde en ung kvinde efter at have været i moralpolitiets varetægt. Mange har givet dem skylden for hendes død og mange meldinger fra blandt andet familien tyder da også på, at hårde tæsk var dødsårsagen.