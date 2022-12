Demonstranterne er vrede over forværrede økonomiske forhold i Syrien og kræver landets mangeårige præsident, Bashar al-Assad, væltet.

Tidligere søndag samlede over 200 mennesker sig rundt om guvernørbygningen. Her råbte de slagsange om, at Assad skal gå af.

Tre øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at guvernøren søndag ikke befandt sig på sit kontor. Bygningen blev evakueret inden stormløbet.

- Guvernørens kontor blev brændt ned indefra, siger Rayan Maarouf, aktivist og redaktør på lokalmediet Suwayda, der dækker det sydlige Syrien.