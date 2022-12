Medier: Irans omstridte moralpoliti er blevet afskaffet

Her blev han angiveligt spurgt, ”hvorfor moralpolitiet bliver nedlagt”.

- Moralpolitiet har ikke noget at gøre med den dømmende magt, sagde han.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at chefanklageren har bekræftet, at moralpolitiet afskaffes over for den iranske avis Shargh.

- Moralpolitiet er blevet opløst, men den dømmende autoritet fortsætter med at tage hånd om de sociale udfordringer, siger han.

Moralpolitiet blev etableret under den tidligere præsident Mahmoud Ahmadinejad og har patruljeret gaderne i Iran siden 2006.