06/12/2022 KL. 05:00

Saudi-Arabien vil være det næste Qatar. Og det sker med rave, konfetti og løst hår

Ugleset i Vesten for at være et kvindeundertrykkende regime ledet af en morderisk kronprins. Men Saudi-Arabien – kendt som islams fødested – er i gang med at køre sig selv i stilling til at blive det nye Qatar. Som ny mulig VM-vært og som verdens nye liberale partyland.