Irans øverste leder roser den omstridte Basij-milits

Mahsa Amini blev anholdt for ikke at være ordentligt tildækket i henhold til lovene for påklædning.

Præstestyret i Iran benægter, at hun blev mishandlet af moralpolitiet og siger, at den iransk-kurdiske kvinde døde af naturlige årsager i detentionen.

Opstanden er en af de mest omfattende protester, siden præstestyret kom til magten i 1979.

EU har indført sanktioner, som også kommer til at ramme dele af den paramilitære Revolutionsgarde. Helt specifikt er det ledere af Basij-militsen, der rammes.

Mahsa Amini tilhørte Irans kurdiske mindretal. Særligt i de kurdiske områder i det vestlige og nordvestlige Iran har protesterne været omfattende.

Ved et møde i FN’s Menneskerettighedsråd i Genève torsdag blev der ved et hastemøde vedtaget en resolution, der indebærer, at der skal nedsættes et internationalt udvalg, som skal udforske alle menneskerettighedskrænkelser knyttet til de iranske sikkerhedsstyrkernes håndtering af de igangværende protester.