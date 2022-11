Taliban skruer op for jerngrebet og pisker 19 personer

Torsdag meddelte en talsmand fra Taliban ifølge AP, at gruppen er fast besluttet på at gennemføre alle sharialove. Sharia er et islamisk retssystem, der blandt andet bygger på islams hellige bog, Koranen.

Det er ikke oplyst, hvem de 19 straffede personer præcis er. Det vides ikke, hvor de kommer fra, og hvad der skete med dem efter piskningen.

Taliban har ifølge AP haft svært ved at omstille sig fra et militant oprør sidste sommer til at sidde med regeringsmagten. Gruppen har blandt andet haft udfordringer med økonomien og med at opnå anerkendelse fra Vesten.