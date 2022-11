Videoer viser Khomeinis hus i brand i Iran

- Reportagen er en løgn, skriver Tasnim.

- Dørene til huset for den afdøde grundlægger af den store revolution står åbne for offentligheden, lyder det fra nyhedsbureauet.

Ruhollah Khomeini er en ikonisk, nærmest gudelignende figur for landets regerende islamister og deres tilhængere.

Hans efterfølger, ayatollah Ali Khamenei, har været under stort pres fra de mange demonstrationer, der har bredt sig over hele landet de seneste to måneder.

De brød ud, da en 22-årig kvinde, Mahsa Amini, døde efter at have været i det såkaldte moralpolitis varetægt. Hun var ifølge familien blevet tilbageholdt og tævet, fordi hendes hovedtørklæde, hajib, ikke dækkede nok af hendes hår.

Mange kvinder har under demonstrationer revet deres tørklæder af og kastet dem på bål for at vise deres foragt over for regimets krav om, at de skal tildække deres hår.