Iran har afsagt første dødsdom efter store protester i landet

Den anklagede er blandt andet dømt for at have sat ild til en regeringsbygning og for at være ”en fjende af Gud”. Det sidste regnes efter iransk lov som en af de værste forbrydelser, man kan begå.

Yderligere er den anklagede dømt for, at ”have forstyrret den offentlige orden og forsamlinger og at stå bag en forbryderisk sammensværgelse mod den nationale sikkerhed”.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvem den dødsdømte er.

En anden domstol i Teheran har søndag dømt fem personer til mellem fem og ti års fængsel. De er dømt for at have forbrudt sig mod den nationale sikkerhed og forstyrret den offentlige orden ved at deltage i demonstrationer mod regimet.