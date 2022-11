Iran hævder at have bygget supersonisk missil

Hypersoniske våben er blandt andet missiler, der kan nå en hastighed på over fem gange lydens hastighed. Eller med andre ord: Over halvanden kilometer i sekundet.

Et missil med den fart og samtidig muligheden for at sende det afsted i en kompleks bane gør det svært at skyde ned for anti-missil-systemer.

Nyhedsbureauet Reuters noterer sig, at der ikke har været beretninger om nogen test af et sådan hypersonisk missil fra iransk side.

Selv om Iran har udviklet en stor militærindustri i Iran, har vestlige militæranalytikere ofte Iran mistænkt for at overdrive kapaciteten, skriver Reuters.