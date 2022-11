»Fra et arabisk perspektiv er Al Jazeera formentlig det vigtigste panarabiske projekt i det seneste århundrede,« siger Al Jazeeras direktør for digitalt indhold, Jamal Elshayyal, med et forjaget udtryk i øjnene.

Han har kun siddet i stillingen i lidt over en uge, og alle er stressede over det forestående VM.

Tv-stationen er finansieret af Qatar. Det var et af landets første projekter, der skulle øge dets indflydelse og synlighed på den globale scene. Ønsket om at blive vært for VM i fodbold skal ses som en forlængelse af det.