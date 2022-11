14/11/2022 KL. 11:30

Qatar forsvarer før VM fremskridt i bitter strid om migrantforhold

En uge før VM-start får mange migrantarbejdere i Qatar stadig ikke deres løn til tiden, og problemet er blevet værre, fortæller en sikkerhedsrepræsentant i Doha til Jyllands-Posten. Men mange er også glade for at være her.