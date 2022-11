13/11/2022 KL. 11:30

For abonnenter

Qatar er blevet symbolet på alt, vi hader: »Der er meget, som Vesten ikke har forstået«

Qatars plan om at bruge VM i fodbold som et udstillingsvindue til at fremvise ørkenstatens forvandling til et funklende, moderne olieemirat, er endt i en skandale om døde migranter og homoseksuelles rettigheder. Der er meget, som Vesten ikke har forstået, siger en 65-årig qatarer.