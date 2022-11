Langs hovedveje hænger også flag for Fifa VM 2022. Shuttlebusserne i turneringens farver, der skal fragte fans til og fra kampene, kører tomme rundt for at øve deres ruter. Klynger af migrantarbejdere er i et kapløb med tiden ved at lægge de sidste fliser.

Alle steder er Doha klædt på til fodboldfest eller forsøger at få de sidste ting klar, inden op mod halvanden million mennesker – tæt på halvdelen af Qatars befolkning – indtager byen under verdens største sportsbegivenhed.

Det er unik mulighed for det stenrige olieemirat til at vise over for verden, hvad den kan præstere. Hvis det altså går godt.