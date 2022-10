Medie: Qatar tømmer boligblokke i Doha for migrantarbejdere

De lokale myndigheder mødte frem onsdag aften klokken 20.00 med en besked om, at beboerne havde to timer til at forlade bygningen.

Klokken 22.30 vendte embedsmænd retur og tvang alle ud, inden de låste bygningen af. Flere beboere fortæller til Reuters, at de aldrig nåede at hente deres personlige ejendele.

I andre bygninger blev der slukket for strømmen for at få beboerne ud.

De berørte bygninger er placeret i bydele, hvor Qatars regering ifølge Reuters har lejet sig ind for at sikre overnatningsmuligheder til de fodboldfans, der ventes at rejse til landet for at se VM.