Et år efter valget har Irak fået ny regering

Det var i oktober sidste år, at irakerne gik til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt parlament.

Her blev den shiamuslimske prædikant Moqtada al-Sadrs parti størst og kunne sætte sig på 73 af parlamentets 329 pladser.

Men det lykkedes ikke for Sadr at få opbakning fra andre partier og danne regering.

Siden da har den politiske situation i landet været fastlåst.

Efter lang tids politisk krise i landet besluttede den religiøse leder i juni at trække sig selv og alle gruppefæller fra parlamentet.