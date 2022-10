Israel og Libanon indgår aftale om havgrænser trods fjendskab

Med aftalen bliver det muligt at lede efter gasforekomster ud for kysten ved de to landes fælles grænse.

Hvis det krones med held, så vil det ikke være nok til at rette op på Libanons voldsomt dybe økonomiske krise, men det vil kunne være et vigtigt skridt væk fra den økonomiske afgrund.

Det anses for sandsynligt, at der er større forekomster af gas. Gassen vil være eftertragtet i en tid, hvor især Europa er i gang med gang med gøre sig uafhængig af den russiske naturgas.

Aftalen betyder blandt andet, at Libanon vil have fuld ret til at bore ved gaslommen Qana. Dele af det ligger i israelsk territorialfarvand, og ved udvinding skal en del af indtægterne gå til Israel. Det skriver nyhedsbureauet AFP.