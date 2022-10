Angrebet finder sted på et tidspunkt, hvor situationen er spændt i Iran på grund af flere ugers omfattende protester mod præstestyret.

Indenrigsminister Vahidi beskylder de iranere, der demonstrerer i gaderne, for at have banet vej for ”terrorangreb” som det, der nu har ramt Shah Cheragh-moskéen i Shiraz.

Irans konservative præsident, Ebrahim Raisi, lover et modsvar på angrebet.

- Erfaringen viser, at Irans fjender, efter at være mislykkedes med at skabe splittelse i landets samlede rækker, tager hævn gennem vold og terror, siger Raisi.

- Denne forbrydelse vil bestemt ikke gå ubesvaret hen, understreger præsidenten.

Angrebet i Shiraz fandt sted samme dag, som iranske sikkerhedsstyrker har åbnet ild mod demonstranter i byen Sateq i en anden del af Iran.

Landet har i over en måned været rystet af de største protester i årevis. Demonstranterne kræver flere rettigheder og højere grad af demokrati.

Onsdag markerer demonstranterne, at det nu er 40 dage siden, at den unge kvinde Mahsa Amini døde i iransk politis varetægt. Hun blev anholdt for brud på reglerne om korrekt hovedbeklædning.

En mindeceremoni blev holdt i Aminis hjemby, Sateq, i den kurdiske del af Iran.

Der er dog umiddelbart ikke meldinger om, hvorvidt angrebet i Shiraz har noget at gøre med den bølge af demonstrationer, der præger Iran i disse uger.