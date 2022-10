Iranske styrker skyder onsdag med skarpt og affyrer tåregas i Saqez, der var hjemby for Mahsa Amini. Hun døde efter at have været i det iranske moralpolitis varetægt.

Et øjenvidne siger til Reuters, at flere er skudt under protesterne, der markerer dag 40 for Aminis død. Det er sket på byens gravplads.

- Urobetjente har skudt sørgende, som var samlet på gravpladsen til mindeceremonien for Mahsa. Snesevis af mennesker er anholdt, siger vidnet.