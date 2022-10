Tog ikke bad i 60 år: Nu er verdens mest beskidte mand død

”Amou Haji”, der er et øgenavn for en ældre person i Iran, er nemlig afgået ved døden søndag. Han blev 94 år gammel. Det skriver nyhedsbureauet Irna.

”Haji” var dækket af sod og boede i en skurvogn. Beboerne i hans landsby påstår, at han som ung havde oplevet et ”følelsesmæssigt tilbageslag”, der fik ham til at nægte at vaske sig.

Men for et par måneder siden havde landsbyboere overtalt ham til at vaske sig for første gang, rapporterede Irna.

I 2014 skrev Tehran Times, at ”Haji” ville ryge en pibe fyldt med dyreekskrementer og troede, at renlighed ville gøre ham syg. Billeder har vist ham ryge flere cigaretter på én gang.