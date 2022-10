Spanier er forsvundet i Iran under vandretur til VM i Qatar

Ifølge AP er manden en erfaren soldat og vandrer.

De spanske myndigheder oplyser til AP, at de for tiden ikke har nogen informationer om, hvor Santiago Sanchéz befinder sig. Sagen er overgivet til den spanske ambassade i Iran.

Sanchéz menes at have vandret ind i Iran 1. oktober.

Det er, bare to uger efter at voldsomme demonstrationer brød ud i landet, efter at den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt.

I forbindelse med de iranske myndigheders forsøg at hæmme demonstranterne har store dele af internettet været utilgængeligt i landet siden sidst i september. Det gælder blandt andet netop WhatsApp og Instagram.

Ifølge AP er Iran det sidste land, Sanchéz skal igennem, inden han kommer til VM i Qatar. De to lande er adskilt af Den Persiske Golf.