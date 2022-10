Iran vil straffe demonstranter med døden for "krig mod Gud"

Det oplyser anklageren til mediet Mizan Online.

Han tilføjer, at yderligere fire ”uromagere” er blevet tiltalt for ”moharebeh” - krig mod Gud. Findes de skyldige i denne anklage, kan de blive idømt dødsstraf.

De fire er anklaget for at ”bruge et våben til at terrorisere samfundet og folket, såre sikkerhedsstyrker og sætte ild til og ødelægge offentlig ejendom og regeringsbygninger”.

Ifølge anklagemyndigheden er det gjort ”med den hensigt at forstyrre landets sikkerhed og konfrontere det hellige system i Den Islamiske Republik Iran”, siger Ali Salehi.