Forsvundet iransk klatrer fundet: Modtaget med jubel

I lufthavnen blev hun dog mødt af jubel og opmuntrende tilråb ifølge nyhedsbureauet Reuters, inden hun blev kørt væk i en bil.

I Iran er der i disse uger store protester over Irans moralske politi og styret i Iran særligt på grund af behandlingen af kvinder. Helt specifikt behandlingen af den 22-årige Mahsa Amini, der er død i det moralske politis varetægt.

Selv om myndighederne hævder, at hun fik et hjerteanfald. Vidner har dog fortalt, at hun er blevet udsat for vold af det moralske politi.

FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Nada Al-Nashif, har ifølge BBC fortalt, at der er meldinger om, at moralpolitiet slog Amini i hovedet med en politistav og hamrede hendes hoved ind i siden på et af dets køretøjer.