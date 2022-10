Fire er døde i brand i iransk fængsel for politiske fanger

Fire personer har mistet livet, efter at en voldsom brand lørdag aften brød ud i Evin-fængslet i den iranske hovedstad, Teheran.

Det oplyser det iranske retsvæsen søndag.

- Fire fanger er døde af at have indåndet røg under branden. Yderligere 61 personer er kommet til skade, lyder det.

Ud af de tilskadekomne er fire i ”kritisk tilstand”, lyder det.