Ærkefjenderne Israel og Libanon har indgået aftale om grænse og gas

Den militante gruppe Hizbollah truede med at angribe Israel, hvis aftalen ikke sikrede Libanon rettigheder til gasudvinding.

En regeringskilde, der er tæt på Hizbollah, siger, at gruppen har accepteret betingelserne i aftalen.

Detaljerne er ikke kendt, men dele af aftalen er lækket til pressen. Her fremgår det, at Israel får kontrol over hele Karish-feltet, mens et andet potentielt gasfelt, Qara, bliver delt.

Libanons chefforhandler, Elias Bou Saab, kalder den endelige aftale ”en løsning, der stiller begge parter tilfredse”.

Libanon vil nu undersøge, om der er gas at udvinde indenfor dets maritime grænser. De seneste tre års alvorlige økonomiske krise i landet har gjort det endnu mere akut.