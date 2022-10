Retsmedicinere i Iran: 22-årig kvinde døde ikke af slag

En rapport fra iranske retsmedicinere mener at påvise, hvad der var skyld i den unge kvinde Mahsa Aminis død 16. september.

Ifølge rapporten blev kvinden ikke slået i hovedet og på arme og ben af moralpolitiet, da hun i sidste måned blev tilbageholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med et tørklæde.