Rettighedsgruppe melder om 92 dræbte under demonstrationer i Iran

Mindst 92 mennesker er blevet dræbt under demonstrationer over Mahsa Aminis død i Iran siden 16. september, siger menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights (IHR).

Demonstrationerne startede, efter at den 22-årige Mahsa Amini mistede livet i det iranske moralpolitis varetægt 16. september.

Hun blev angiveligt anholdt for at have brudt den lov, der foreskriver, hvordan en kvinde skal bære sin hijab i Iran.