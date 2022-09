Saudi-Arabiens konge har udnævnt kronprins til premierminister

Hans nye rolle som premierminister stemmer overens med de opgaver, som kongen allerede har tildelt ham, oplyser en saudiarabisk embedsmand.

Blandt andet er kronprinsen blevet ansvarlig for at repræsentere kongeriget på udenlandske besøg og lede topmøder, som Saudi-Arabien har været vært for.

- På kongens ordre fører kronprinsen allerede dagligt tilsyn med statens vigtigste udøvende organer. Hans rolle som premierminister ligger inden for den ramme, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Kronprinsens yngre bror prins Khalid bin Salman har indtil nu tjent som viceforsvarsminister, men forfremmes altså til forsvarsminister.

Af tirsdagens dekret fremgår det også, at kong Salman fortsat vil lede de regeringsmøder, han deltager i.