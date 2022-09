Folkelig opstand fortsætter i mange iranske byer

Teherans religiøse ledere fremsatte også nye beskyldninger mod USA, som bliver beskyldt for at gøre forsøg på at undergrave landets styre.

Mindst 41 personer er døde, siden demonstrationerne startede. Det viser officielle tal. De fleste af de døde er demonstranter.

De nuværende demonstrationer udgør de største uroligheder siden gadekampe på grund af vandmangel sidste år.

I alt er omkring 1200 personer blevet anholdt under protesterne. Det oplyser embedsfolk mandag efter endnu en urolig aften.