Iranere trodser advarsel og fortsætter demonstrationer

På trods af advarsler fra domstolene fortsatte demonstrationer i Iran søndag på tiende dag.

Leder af de iranske domstole Gholamhossein Mohseni Ejei siger, at han gerne ville ”understrege behovet for resolut handling uden mildhed” over for dem, der står bag det, han kalder optøjer.

Mindst 41 personer er døde, siden demonstrationerne startede. Det viser officielle tal.