Irans præsident lover at slå hårdt ned på demonstranter

Det siger han under en samtale med en familie, hvor et familiemedlem fra den berygtede Basij-milits er blevet dræbt, da han i byen Mashhad var med til med magt at stoppe en demonstration.

Fredag gennemførte regimet moddemonstrationer for at bremse protesterne. Hæren lovede at svare hårdt igen mod ”fjender”, som deltager i demonstrationer mod præstestyret.