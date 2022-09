Mindst 50 mennesker dræbt under opstand i Iran

Myndighederne i Teheran siger, at den 22-årige kvinde døde af et hjerteanfald. Mahsa Aminis familie siger, at hun aldrig havde haft problemer med sit hjerte.

Med slagord som ”kvinde, liv, frihed” og ”død over diktatoren” kræver mange tusinde mennesker i mange iranske byer et nyt regime i stedet for det islamiske, som har styret Iran med jernhånd siden 1979.

FN’s generalsekretær, António Guterres, har i New York haft møder med den iranske præsident, Ebrahim Raisi, på sidelinjen af den årlige generalforsamling og talt om menneskerettigheder.