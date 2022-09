Regimet i Iran varsler store moddemonstrationer mod onde fjender

Irans hær siger fredag, at den er klar til at ”konfrontere fjenderne” for at opretholde sikkerhed og orden. Meldingen kommer, efter at protester over en ung kvindes død har spredt sig til mange byer i landet.

- Disse desperate handlinger er en del af fjendens ondsindede strategi til at svække det islamiske regime, lyder det i en erklæring.