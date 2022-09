Mindst 34 migranter omkom ved forlis ud for Syrien

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder siger, at 36 omkom ved forliset.

Båden var sejlet ud fra den libyske hovedstad, Tripoli, for et par døgn siden. Den kæntrede i syrisk farvand ud for øen Arwad, som ligger ud for Tartus.

Tidligere torsdag rapporterede libanesiske medier om en båd med 55 om bord, som var meldt savnet, da den var på vej mod Italien.

En af de overlevende siger til syriske medier, at der var 150 personer om bord i den forliste båd.

En libanesisk sikkerhedskilde siger, at migranterne blandt andet kom fra Libanon, Syrien og Palæstina.