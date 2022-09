Første kvinde er ansat som menneskeretschef i Saudi-Arabien

Det er første gang, at en kvinde er indsat som leder af menneskerettighedskommissionen.

Det sker på et tidspunkt, hvor Saudi-Arabien kæmper for at blive accepteret i det internationale samfund, efter at det er blevet kaldt en pariastat efter den saudiarabiske kritiker og journalist Jamal Khashoggi blev myrdet på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

Da Joe Biden blev amerikansk præsident, fremlagde USA’s administration efterretninger, der peger på, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman - også kaldet MbS - var den øverst ansvarlige for drabet.