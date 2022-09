31 dræbt under protester mod Irans moralske politi

De fortsatte demonstrationer, som er udløst af den 22-årige Mahsa Aminis død, har ført til flere og flere voldelige konfrontationer. Mindst 31 civile demonstranter er dræbt ifølge menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights, som har hovedkvarter i Oslo.

- Den iranske befolkning har demonstreret for at opnå grundlæggende rettigheder og værdighed. Myndighederne svarer på deres fredelige demonstrationer ved at skyde med skarpt, siger Mahmood Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights.

Mahsa Amini, som blev anholdt af det religiøse politi i sidste uge, døde ifølge myndighederne af et hjerteanfald i detentionen. Hendes familie siger, at hun aldrig havde haft problemer med sit hjerte, og øjenvidner siger til BBC, at de så politiet prygle hende til døde.