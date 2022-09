Ifølge BBC siger FN’s højkommissær for menneskerettigheder Nada Al-Nashif, at der er meldinger om, at moralpolitiet slog Amini i hovedet med en politistav, og at de hamrede hendes hoved ind i siden af et af deres køretøjer.

Politiet afviser, at hun er blevet mishandlet og siger, at hun døde af et ”pludseligt hjertestop”. Hendes familie siger, at hun var sund og rask.