22-årig kvinde blev anholdt af moralpolitiet: Nu er hun død, og iranerne er vrede

Mahsa Amini var med sin familie på besøg i hovedstaden Teheran, da hun i sidste uge blev arresteret af den særlige statslige politistyrke, der overvåger præstestyrets strenge påklædningsregler.

I Iran skal alle kvinder uanset religion og nationalitet dække håret og halsen. Det blev trods modstand indført kort efter den iranske revolution i 1979. Efter den ultrakonservative præsident Ebrahim Raisis indsættelse i august for et år siden er der flere rapporter om, at myndighederne er begyndt at tolke reglerne mere restriktivt.