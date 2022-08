Saudiarabisk kvinde fængsles i 45 år for brug af sociale medier

- Men det er kun halvdelen af historien. Kronprinsen ville ikke tillade så hævngerrige og overdrevne domme, hvis han vidste, at det ville blive mødt med betydelig censur fra USA og andre vestlige regeringer.

- Det gør de tydeligvis ikke, udtaler han.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har været genstand for skarp kritik fra det internationale samfund på grund af hans formodede rolle i drabet på Jamal Khashoggi.

Khashoggi, som var saudiarabisk journalist og systemkritiker, har grundlagt Dawn.

Vestlige ledere har undgået at mødes med bin Salman efter drabet på Khashoggi for knap fire år siden.

Men arvingen til Mellemøstens mest magtfulde trone er kommet ind i varmen igen. Det skyldes, at vestlige lande har måttet reagere hurtigt for at finde et alternativ til den russiske gas.