Tyrkiets præsident truer med operation mod kurdisk milits i Syrien

- Børn er blandt dødsofrene, siger Sohr, som har base i London.

En korrespondent for AFP siger, at et angreb var rettet mod en markedsplads i den oprørskontrollerede grænseby Al-Bab. Mindst ni blev dræbt på markedspladsen, som blev beskudt med tungt artilleri.

Ifølge Sohr kom beskydningen mod markedspladsen fra et område i Aleppo-provinsen, hvor syriske regeringsstyrer har kontrollen.

Vold mellem Tyrkiets og Syriens kurdere er eskaleret i de seneste dage.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har truet med en ny militær operation rettet mod en kurdisk milits på den syriske side af grænsen.