Syrien: Tre soldater dræbt ved israelsk angreb ved kysten

Tre syriske soldater er dræbt og tre andre såret i et israelsk angreb. Det oplyser Syriens militær søndag aften.

- Aggressionen førte til tre soldaters død, mens tre andre er såret, siger en militær kilde til det statslige nyhedsbureau Sana.

Statslige syriske medier meddeler ligeledes, at tre soldater er dræbt i et israelsk angreb, der skal have fundet sted i provinsen Tartus, der ligger ved Syriens kyst.