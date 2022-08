Konflikt eskalerer: 24 meldes dræbt i Gaza

Det israelske militær hævder, at gruppen var ved at forberede et angreb mod Israel, og at militæret blev nødt til at sætte ind med et forebyggende angreb mod gruppen.

Til gengæld affyrede Islamisk Jihad over 100 raketter tilbage mod byer i Israel, heriblandt Tel Aviv.

Fra israelsk side er der ifølge AFP meldinger om to sårede, mens yderligere 13 har pådraget sig lette skader. Ingen meldes døde.

Israel siger, at angrebene mod Islamisk Jihad kan vare flere uger. Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, siger, at man i Kairo ”i døgndrift forsøger at overtale begge sider til at dæmpe volden”.

Der er erklæret nødretstilstand i Gaza, hvor der bor over to millioner mennesker på et område, der er lidt større end Langeland.