Kabul er ramt af dødeligt angreb for anden dag i træk

Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for begge angreb.

Det er et område i den vestlige del af den afghanske hovedstad, der de seneste to dage har været mål for IS’ angreb. Området huser mange shiamuslimer, som udgør en religiøs minoritet i Afghanistan.

Shiamuslimerne er i gang med årets største højtid. De befinder sig i den hellige måned Muharram, som kulminerer mandag med Ashuraen.

Ashuraen er den vigtigste dag i året for shiamuslimer.

Den markerer imam Hussein Ibn Alis martyrdød i det, der i dag er Irak. Imamen var barnebarn til profeten Muhammed.