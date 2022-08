Israel gør klar til ugelang operation i Gaza

Samme melding kommer fra den militante palæstinensiske gruppe.

- Tiden er inde til modstand, ikke våbenhvile, siger en talsmand for Islamisk Jihad til nyhedsbureauet Reuters.

Lørdag fortsætter de israelske luftangreb mod Gaza. Her svarer palæstinensiske grupper igen med at skyde raketter mod Israel.

Det er de værste uroligheder i området, siden militante palæstinensere og Israel udkæmpede en 11 dage lang konflikt mod hinanden i maj sidste år.

Det israelske militær hævder, at Islamisk Jihad var ved at forberede et angreb mod Israel, og at militæret blev nødt til at sætte ind med et forebyggende angreb mod gruppen.