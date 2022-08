Gazas eneste kraftværk mangler diesel og lukker

Israel indførte for 15 år siden en økonomisk blokade af Gazastriben. Det skete som reaktion på, at den islamistiske Hamas-bevægelse var kommet til magten.

Det skete med henvisning til sikkerheden og for at forhindre, at våben kom ind i Gaza.

Blokaden har medført begrænsninger af, hvilke varer og personer der kan få lov at komme ind og ud af Gaza.

Tirsdag lukkede Israel så grænseovergange til Gaza. Det skete med henvisning til frygt for gengældelsesangreb, efter at to højtstående medlemmer af gruppen Islamisk Jihad var blevet anholdt på Vestbredden.